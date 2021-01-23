Голикова назвала наиболее близкую версию происхождения коронавируса

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Версия о том, что первоначальным носителем коронавирусной инфекции COVID-19 были летучие мыши, является наиболее близкой к действительности, считает вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова назвала наиболее близкую версию происхождения коронавируса
  • РИА Новости

«Я думаю, что ещё потребуются исследования, во всяком случае мы их ведём. Но самая близкая версия — это летучие мыши, но она тоже уже модифицировалась, якобы между человеком и летучей мышью кто-то ещё был», — цитирует её ТАСС.

Ранее в МИД Китая назвали ложью теорию о том, что причиной пандемии коронавируса является утечка SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухани. Там также отметили, что всё больше исследований показывают, что пандемия была вызвана отдельными вспышками коронавируса в ряде мест по всей планете.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также допустили, что в мире было несколько первичных случаев инфицирования COVID-19 от различных источников. При этом там заявили, что вирус SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от одного или нескольких видов животных, к которым болезнь смогла адаптироваться.

В мае в ВОЗ заявили, что не нашли доказательств того, что рынок в китайской Ухани стал первоисточником коронавируса.

В канун нового, 2020 года власти Китая проинформировали ВОЗ о том, что в городе Ухань провинции Хубэй зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Предположительным источником назывался местный оптовый рынок, где, по данным СМИ, незаконно торговали дикими животными.

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