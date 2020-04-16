Fox News рассказал о «нулевом пациенте» с коронавирусом в Ухани

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Первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, работал в лаборатории Института вирусологии. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Fox News рассказал о «нулевом пациенте» с коронавирусом в Ухани
  • Reuters

По информации «многочисленных источников» телеканала, якобы знакомых с соответствующими документами из Китая, вирус передался человеку от летучей мыши, при этом «нулевым пациентом» стал работник лаборатории, который затем «оказался среди населения Ухани».

Утверждается, что лаборатория должна была продемонстрировать «выдающиеся результаты» КНР в исследованиях вирусов.

В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некого нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.

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