Названа новая версия появления коронавируса

Вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон заявили, что коронавирусная инфекция COVID-19 могла адаптироваться к человеческому организму ещё в 2012 году. Об этом пишет The Sun.

В статье говорится, что специалисты ссылаются на записи врача, который в 2012 году лечил шестерых горняков из провинции Юньнань.

По информации издания, рабочие на протяжении двух недель расчищали шахту от помёта летучих мышей, после чего у них появились кашель, высокая температура, пневмония и боли в конечностях. Отмечается, что эти симптомы характерны для COVID-19.

Пациенты были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, впоследствии трое из них скончались.

«Содержащиеся (в записях врача. — RT) доказательства вынудили нас пересмотреть всё, что, как нам казалось, мы знали о происхождении пандемии коронавируса», — заявил он.

В мае в ВОЗ заявили, что не нашли доказательств того, что рынок в китайской Ухани стал первоисточником коронавируса.

В канун Нового года власти Китая проинформировали ВОЗ о том, что в городе Ухань провинции Хубэй зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Предположительным источником назывался местный оптовый рынок, где, по данным СМИ, незаконно торговали дикими животными.