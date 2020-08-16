Названа новая версия появления коронавируса

Короткая ссылка
Вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон заявили, что коронавирусная инфекция COVID-19 могла адаптироваться к человеческому организму ещё в 2012 году. Об этом пишет The Sun.
Названа новая версия появления коронавируса
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

В статье говорится, что специалисты ссылаются на записи врача, который в 2012 году лечил шестерых горняков из провинции Юньнань.

По информации издания, рабочие на протяжении двух недель расчищали шахту от помёта летучих мышей, после чего у них появились кашель, высокая температура, пневмония и боли в конечностях. Отмечается, что эти симптомы характерны для COVID-19.

Пациенты были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, впоследствии трое из них скончались.

«Содержащиеся (в записях врача. — RT) доказательства вынудили нас пересмотреть всё, что, как нам казалось, мы знали о происхождении пандемии коронавируса», — заявил он.

В мае в ВОЗ заявили, что не нашли доказательств того, что рынок в китайской Ухани стал первоисточником коронавируса.

В канун Нового года власти Китая проинформировали ВОЗ о том, что в городе Ухань провинции Хубэй зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Предположительным источником назывался местный оптовый рынок, где, по данным СМИ, незаконно торговали дикими животными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить