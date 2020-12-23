Медикам Москвы вручили ордена Пирогова и медали Луки Крымского
- АГН «Москва»
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова вручила 40 московским врачам ордена Пирогова и пяти медсёстрам — медали Луки Крымского.
«Московские медики первыми в России столкнулись с пандемией... На вас легла двойная нагрузка: вам пришлось работать в абсолютно новых условиях с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами, которые существенно усложняют ваш труд», — отметила Ракова в своей поздравительной речи.
Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении почётными грамотами медицинских работников, борющихся с коронавирусной инфекцией, а также об объявлении им благодарности.
В конце июня Путин подписал указ о государственных наградах для медиков, учёных, преподавателей медицинских вузов, а также некоторых представителей бизнеса.
21 июня был подписан указ о награждении медработников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.