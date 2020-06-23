Путин подписал указ о госнаградах для медиков и учёных
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- РИА Новости
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени награждён глава Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Леонид Бокерия.
Кроме того, награждены преподаватели медицинских вузов «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных медицинских кадров и многолетнюю добросовестную работу».
Медицинские работники и учёные также получили медали орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, ордена Почёта, звания заслуженного деятеля науки, заслуженного врача и заслуженного работника здравоохранения России.
Ранее Путин пообещал отметить медиков госнаградами за борьбу с коронавирусом.
21 июня был подписан указ о награждении медработников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.