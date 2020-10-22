Мишустин посмертно наградил боровшихся с коронавирусом врачей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин посмертно наградил медицинских работников, работавших с больными коронавирусной инфекцией COVID-19 и умерших при исполнении служебного долга, сообщает пресс-служба кабмина.
Мишустин посмертно наградил боровшихся с коронавирусом врачей
  • РИА Новости

На церемонии вручения государственных наград медикам, борющимся с коронавирусом, Мишустин отметил вклад тех, кто скончался, помогая другим, и выразил соболезнования их близким.

Орденом Николая Пирогова были посмертно награждены врач Лариса Веселаго и операционная медсестра Валентина Шужина, работавшие в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Джанелидзе, а также фельдшер Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова в Москве Сергей Евтеев.

«Они — пример мужества и отваги. Настоящие герои. Уверен, что пациенты, о которых они заботились, всегда будут за это благодарны», — сказал российский премьер.

В конце июня стало известно, что во Владикавказе установят памятник медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией.

21 июня был подписан указ о награждении медработников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусом.

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