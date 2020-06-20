В Северной Осетии поставят памятник борющимся с коронавирусом медикам

Во Владикавказе установят памятник медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

«Принял решение об установке памятника нашим медикам, которые уже несколько месяцев сражаются с опасной болезнью, рискуя своим здоровьем, спасают жизни пациентов», — написал он в своём Instagram.

По словам Битарова, 20 июня был заложен камень на месте будущего памятника.

«Он станет знаком признательности нашим самоотверженным, преданным профессии докторам, остающимся верными клятве Гиппократа в любых обстоятельствах», — добавил глава Северной Осетии.

Ранее Путин пообещал, что медицинские работники и учёные, отличившиеся в борьбе с коронавирусной инфекцией, будут отмечены государственными наградами в ближайшее время.

Он подчеркнул, что с первых дней пандемии врачи были «на передовой и ежеминутно рисковали своим здоровьем».