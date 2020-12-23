Путин наградил почётной грамотой борющихся с коронавирусом медиков

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении почётной грамотой и объявлении благодарности медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Путин наградил почётной грамотой борющихся с коронавирусом медиков
  • Reuters

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В конце июня Путин подписал указ о государственных наградах для медиков, учёных, преподавателей медицинских вузов, а также некоторых представителей бизнеса.

21 июня был подписан указ о награждении медработников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

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