Путин наградил почётной грамотой борющихся с коронавирусом медиков

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении почётной грамотой и объявлении благодарности медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В конце июня Путин подписал указ о государственных наградах для медиков, учёных, преподавателей медицинских вузов, а также некоторых представителей бизнеса.

21 июня был подписан указ о награждении медработников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.