Путин наградил почётной грамотой борющихся с коронавирусом медиков
- Reuters
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В конце июня Путин подписал указ о государственных наградах для медиков, учёных, преподавателей медицинских вузов, а также некоторых представителей бизнеса.
21 июня был подписан указ о награждении медработников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.