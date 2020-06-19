Учреждены орден и медаль медикам за заслуги в борьбе с эпидемиями

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Учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского для награждения медицинских работников за заслуги в борьбе с эпидемиями и в разработке новых методов лечения и лекарств, а также волонтёров за вклад в благотворительную деятельность.
Учреждены орден и медаль медикам за заслуги в борьбе с эпидемиями
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
  • РИА Новости

Указ об учреждении наград опубликован на сайте Кремля.

В статуте ордена Пирогова указано, что им награждаются граждане России и иностранные граждане, проявившие самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях ЧС и эпидемий, за вклад в профилактику и лечение особо опасных заболеваний, разработку и внедрение методов диагностики и лекарств, доклинические и клинические испытания новых препаратов, организацию оказания скорой медицинской помощи и стационарного лечения.

Кроме того, орден вручается за особые личные заслуги в осуществлении благотворительной деятельности по поддержке хосписов и больниц и за большие заслуги в развитии волонтёрства.

При этом награждение, как правило, производится при условии наличия у представленного к ордену другой госнаграды.

Медалью Луки Крымского награждаются практикующие врачи, медицинский персонал и работники фармацевтической сферы за вклад в организацию оказания медицинской помощи, «высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения медалей «Герой Труда» на Поклонной горе в Москве отметил высокую миссию медицинских работников.

30 мая глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что для медиков, отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией, будут учреждены ведомственные награды.

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