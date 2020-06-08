В Госдуме предложили ввести награды для борющихся с COVID-19 врачей

В Госдуму внесли проект постановления, в соответствии с которым привлечённые к борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 медицинские работники получат ведомственные награды.

«Рекомендовать правительству Российской Федерации… предусмотреть учреждение ведомственных наград для медицинских работников и иных лиц, привлечённых к борьбе с новой коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости текст документа.

Кроме того, депутаты рассмотрят возможность предоставления санаторно-курортного лечения медикам, работающим с пациентами с COVID-19.

30 мая министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что для медиков, отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией, будут учреждены ведомственные награды.