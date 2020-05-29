Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков

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Пенсионный стаж медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчёта день за три, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда.
Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Для медицинских работников, работающих с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, в 2020 году будет действовать льготный порядок формирования пенсионного стажа. Время работы во время эпидемии будет засчитываться в стаж в трёхкратном размере. Соответствующий проект постановления правительства России подготовлен Минтрудом», — сказали в ведомстве.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в регионы поступили средства федерального бюджета для организации выплат за май медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Российский премьер Михаил Мишустин также подписал распоряжение о выделении средств на страховые выплаты медработникам.

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