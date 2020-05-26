Мурашко заявил о получении регионами средств для выплат медикам за май

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в регионы поступили средства федерального бюджета для организации выплат за май медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией.

«Деньги перечислены были и на апрель, и на май месяц авансированы. Все деньги из федерального бюджета на эти выплаты ушли и поступили в регионы», — приводит его слова в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил положительную динамику в ситуации с президентскими выплатами медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за проблем с выплатами медикам.

19 мая Минздрав сообщил о получении дополнительных выплат более 30 тыс. врачей и свыше 77 тыс. сотрудников среднего медицинского звена.

За апрель выплаты должны получить 125 тыс. медработников и 24 тыс. водителей скорой помощи.