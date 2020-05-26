Мурашко заявил о получении регионами средств для выплат медикам за май
- РИА Новости
«Деньги перечислены были и на апрель, и на май месяц авансированы. Все деньги из федерального бюджета на эти выплаты ушли и поступили в регионы», — приводит его слова в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале ТАСС.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил положительную динамику в ситуации с президентскими выплатами медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.
Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за проблем с выплатами медикам.
19 мая Минздрав сообщил о получении дополнительных выплат более 30 тыс. врачей и свыше 77 тыс. сотрудников среднего медицинского звена.
За апрель выплаты должны получить 125 тыс. медработников и 24 тыс. водителей скорой помощи.