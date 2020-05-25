Мишустин заявил о положительной динамике по выплатам медикам

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в ситуации с президентскими выплатами медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, наблюдается положительная динамика.
Мишустин заявил о положительной динамике по выплатам медикам
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, которое транслировал телеканал «Россия 24».

«Мы видим положительную динамику, активно идут выплаты за май. Правительство контролирует этот вопрос, чтобы президентские выплаты в полном объёме дошли до всех, кому они положены: врачам, медицинскому персоналу и водителям скорой помощи», — отметил он.

По его словам, все оставшиеся сигналы, которые поступают от медиков через сервис на портале «Гоуслуг», отрабатываются. 

Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, завершены президентские выплаты за апрель 153,3 тыс. медицинским работникам.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за проблем с выплатами медикам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить