Мишустин заявил о положительной динамике по выплатам медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в ситуации с президентскими выплатами медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, наблюдается положительная динамика.

Об этом он сказал в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, которое транслировал телеканал «Россия 24».

«Мы видим положительную динамику, активно идут выплаты за май. Правительство контролирует этот вопрос, чтобы президентские выплаты в полном объёме дошли до всех, кому они положены: врачам, медицинскому персоналу и водителям скорой помощи», — отметил он.

По его словам, все оставшиеся сигналы, которые поступают от медиков через сервис на портале «Гоуслуг», отрабатываются.

Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, завершены президентские выплаты за апрель 153,3 тыс. медицинским работникам.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за проблем с выплатами медикам.