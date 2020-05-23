Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на страховые выплаты медикам

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на страховые выплаты медработникам. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Из резервного фонда правительства будет выделено 11,5 млрд рублей на обеспечение страховых гарантий медработникам, заразившимся коронавирусом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «эти средства позволят осуществить не менее 20 тыс. выплат до конца 2020 года».

Согласно указу президента, на «врачей, средний и младший медицинский персонал, водителей скорой помощи, непосредственно работающих с пациентами с подтверждённой коронавирусной инфекцией или подозрением на неё, распространяются дополнительные страховые гарантии, если они заразятся коронавирусом на рабочем месте, если это станет причиной временной нетрудоспособности, единовременная выплата страховой суммы составит 68 811 рублей».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что своевременная выплата денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом, является приоритетом властей.