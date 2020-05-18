Мишустин назвал абсолютным приоритетом выплаты надбавок медикам

Своевременная выплата денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом, является приоритетом властей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он отметил, что на плечи медиков легла основная тяжесть борьбы с распространением инфекции, многие из них несут серьёзные риски.

«Выполнение обязательств перед ними — это абсолютный приоритет для федерального центра, для региональных и местных властей и, конечно, для руководителей медицинских учреждений», — сказал Мишустин.

Как подчеркнул глава правительства, задержки с допвыплатами недопустимы.

Ранее СК сообщил, что по меньшей мере в 19 российских регионах идут доследственные проверки по фактам невыплат надбавок медработникам.