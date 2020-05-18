Мишустин назвал абсолютным приоритетом выплаты надбавок медикам

Короткая ссылка
Своевременная выплата денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом, является приоритетом властей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин назвал абсолютным приоритетом выплаты надбавок медикам
  • РИА Новости

Он отметил, что на плечи медиков легла основная тяжесть борьбы с распространением инфекции, многие из них несут серьёзные риски.

«Выполнение обязательств перед ними — это абсолютный приоритет для федерального центра, для региональных и местных властей и, конечно, для руководителей медицинских учреждений», — сказал Мишустин.

Как подчеркнул глава правительства, задержки с допвыплатами недопустимы.

Ранее СК сообщил, что по меньшей мере в 19 российских регионах идут доследственные проверки по фактам невыплат надбавок медработникам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить