СК рассказал о ходе проверок по фактам невыплат надбавок медикам

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Как минимум в 19 российских регионах идут доследственные проверки по фактам невыплат денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом, сообщает пресс-служба СК.
СК рассказал о ходе проверок по фактам невыплат надбавок медикам
  • РИА Новости

В частности, проверки начались в Кабардино-Балкарии, Якутии, Мурманской, Новосибирской, Владимирской областях, Краснодарском, Пермском краях и других субъектах Федерации.

Так, проверяются сообщения о том, что 17 сотрудников скорой помощи в городе Дивногорске Красноярского края обратились к депутату местного горсовета за помощью в связи с тем, что им не выплачивают обещанные надбавки и не обеспечивают средствами индивидуальной защиты. 

Кроме того, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал информацию о том, что в Нижегородской области, предположительно, выбросили в лесу коробки с вакциной от гриппа.

15 мая Бастрыкин поручил руководителям региональных подразделений СК организовать проверку невыплаты надбавок медикам, борющимся с коронавирусом.

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