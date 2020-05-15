СК проверит невыплаты компенсаций работающим с коронавирусом медикам

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителям подразделений в регионах организовать проверку невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба СК, Бастрыкин потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований.

15 мая президент России Владимир Путин дал поручение правительству вести мониторинг доплаты медикам, которые работают с коронавирусной инфекцией.

Ранее глава государства раскритиковал задержки с выплатой, отметив, что «работа закипела» только после его критики.

По его данным на 9 мая, выплаты были осуществлены в 56 субъектах Федерации, на руки их получили 56 тыс. человек — меньше половины из числа тех, кому они были начислены.