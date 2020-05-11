Путин поручил осуществить апрельские выплаты медработникам до 15 мая

Все медики, работающие с коронавирусом, должны до 15 мая получить апрельские специальные выплаты, которые были предложены больше месяца назад, напомнил президент России Владимир Путин.

Выплаты были предложены в адрес врачей, среднего и младшего медперсонала, а также водителей экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусом.

Как подчеркнул президент, по его данным на 9 мая, эти выплаты осуществлены только в 56 субъектах России, а на руки их получили 56 тыс. человек.

«А это меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты», — сказал глава государства.

Все средства на апрельские выплаты уже поступили в регионы, добавил он.

«Поручаю главам субъектов Федерации наладить работу так, чтобы до 15 мая все медицинские работники получили положенные им апрельские выплаты. А правительство, Минздрав — обеспечить здесь координацию и постоянный мониторинг», — заявил Путин.

В апреле правительство выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В конце апреля Министерство здравоохранения подписало соглашения с 68 регионами о дополнительных выплатах.