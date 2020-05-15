Путин поручил вести мониторинг доплаты работающим с COVID-19 медикам

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам вести мониторинг доплаты медикам, которые работают с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Путин поручил вести мониторинг доплаты работающим с COVID-19 медикам
  • Reuters

«Правительству России совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов России обеспечить... мониторинг осуществления федеральной доплаты к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также координацию деятельности субъектов Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в перечне поручений Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Также, согласно перечню поручений, должен вестись мониторинг проведения страховых выплат для таких медиков.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 20 мая.

Ранее Путин потребовал от чиновников добиться, чтобы врачи, лечащие пациентов с коронавирусом, получили надбавки за апрель строго до 15 мая. Глава государства подчеркнул, что денежные средства должны быть выплачены не за часы, а за работу с больными COVID-19. Президент пообещал проверить исполнение его поручения в начале следующей недели.

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