Кабмин утвердил правила поддержки хлебопекарных предприятий

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила компенсации хлебопекарным предприятиям части затрат на производство в обмен на фиксацию цены на продукцию, сообщает пресс-служба кабмина.

«Размер возмещения составит 2 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). Организация, получившая компенсацию, должна зафиксировать цены на свою продукцию», — говорится в пресс-релизе.

Таким образом, небольшие предприятия, выпекающие около 15 т хлеба в сутки, получат примерно 1 млн рублей за месяц работы, а крупные, объём продукции которых составляет от 60 т продукции в сутки, — более 3,6 млн рублей.

Данное решение принято в рамках мер по снижению цен на продовольствие.

Ранее компания X5 Retail Group заявила, что обнуляет торговую наценку на семь социально значимых товаров, включая макароны и хлеб.

9 декабря президент Владимир Путин потребовал в течение недели принять меры для прекращения роста цен на продукты.

15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия.