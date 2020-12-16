X5 обнуляет наценку на семь социальных товаров, включая макароны и хлеб

Компания X5 Retail Group заявила, что обнуляет торговую наценку на семь социально значимых товаров, включая макароны и хлеб. Об этом говорится в сообщении ритейлера.

«Семь товаров из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их закупки у поставщиков: макаронные изделия, хлеб, говядина тушёная, чёрный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что на полках магазинов такие товары будут помечены специальными ценниками.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что подготовила и согласовала нормативно-правовые документы, которые направлены на снижение цен на отдельные социально значимые виды продуктов.

Отмечается, что территориальные органы ФАС и центральный аппарат собирают и обрабатывают данные и обращения граждан по динамике цен на такие продукты питания.

В ФАС рассказали, что подготовлен план действий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен, в том числе проведение внеплановых проверок и возбуждение дел о нарушении законодательства.

15 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия.