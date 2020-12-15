Мишустин подписал документы для стабилизации на рынке продовольствия

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия, сообщила пресс-служба правительства.

В частности, кабмин устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 млн т на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Кроме того, вводятся субсидии для мукомолов на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что производители сахара и подсолнечного масла снизят цены при поставке продукции в розничные сети до конца I квартала 2021 года.

Президент Владимир Путин потребовал в течение недели принять меры для прекращения роста цен на продукты.