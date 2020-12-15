Мишустин подписал документы для стабилизации на рынке продовольствия

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия, сообщила пресс-служба правительства.
Мишустин подписал документы для стабилизации на рынке продовольствия
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

В частности, кабмин устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 млн т на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Кроме того, вводятся субсидии для мукомолов на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что производители сахара и подсолнечного масла снизят цены при поставке продукции в розничные сети до конца I квартала 2021 года.

Президент Владимир Путин потребовал в течение недели принять меры для прекращения роста цен на продукты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить