Мишустин подписал документы для стабилизации на рынке продовольствия
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В частности, кабмин устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 млн т на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
Кроме того, вводятся субсидии для мукомолов на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что производители сахара и подсолнечного масла снизят цены при поставке продукции в розничные сети до конца I квартала 2021 года.
Президент Владимир Путин потребовал в течение недели принять меры для прекращения роста цен на продукты.