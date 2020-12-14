В России снизят цены на сахар и подсолнечное масло до апреля 2021 года

Производители сахара и подсолнечного масла в России снизят цены при поставке продукции в розничные сети до конца I квартала 2021 года, сообщил на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями. Соглашения предусматривают снижение цен производителями при поставке в розничные сети и ограничение розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями», — цитирует его РИА Новости.

Решетников уточнил, что соглашения будут действовать до конца I квартала следующего года.

Он также сообщил, что российские власти введут квоту на экспорт зерна и пошлину на пшеницу.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал в течение недели принять меры для прекращения роста цен на продукты.

Он также раскритиковал Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания.