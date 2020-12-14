В России снизят цены на сахар и подсолнечное масло до апреля 2021 года
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«До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями. Соглашения предусматривают снижение цен производителями при поставке в розничные сети и ограничение розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями», — цитирует его РИА Новости.
Решетников уточнил, что соглашения будут действовать до конца I квартала следующего года.
Он также сообщил, что российские власти введут квоту на экспорт зерна и пошлину на пшеницу.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал в течение недели принять меры для прекращения роста цен на продукты.
Он также раскритиковал Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания.