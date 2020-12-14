Решетников рассказал о намерении России ввести квоты на экспорт зерна

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российские власти введут квоту на экспорт зерна и пошлину на пшеницу.

По его словам, пошлины и квота будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года.

«Теперь по хлебу и муке: в правительство внесён проект постановления о введении с 15 февраля по 30 июня 2021 года квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 млн т. Также внесён проект постановления об установлении вывозной таможенной пошлины в размере €25 внутри квоты и 50%, но не менее €100 сверх квоты», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление Решетников сделал на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Ранее президент Владимир Путин потребовал в течение недели принять меры для прекращения роста цен на продукты.