Дерипаска назвал причину роста цен на продукты

Рост продовольственных цен в России связан с высокими процентами по кредитам для сельскохозяйственного сектора, считает бизнесмен Олег Дерипаска.

Как отметил предприниматель в своём Telegram-канале, последние 10—15 лет аграрии получают возможность финансировать свои проекты минимум под 12% годовых.

«Мы должны удивляться, что вообще есть продовольствие в достатке. Здесь нужно менять подход: если мы предоставим аграрному сектору деньги хотя бы под такой же процент, как в Европе или в Америке, не будет никакого роста цен», — заявил Дерипаска.

По его словам, необходимы серьёзные вложения в инфраструктуру, логистику, хранение, чтобы убрать потери и повысить эффективность переработки.

Миллиардер полагает, что тогда предложение будет значительно превышать спрос, особенно в «зажиточных» регионах, и не будет никаких проблем с ценами.

Ранее президент Владимир Путин потребовал в течение недели принять меры для прекращения роста цен на продукты.