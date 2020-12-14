Дерипаска назвал причину роста цен на продукты
- © РИА Новости / Артур Лебедев
Как отметил предприниматель в своём Telegram-канале, последние 10—15 лет аграрии получают возможность финансировать свои проекты минимум под 12% годовых.
«Мы должны удивляться, что вообще есть продовольствие в достатке. Здесь нужно менять подход: если мы предоставим аграрному сектору деньги хотя бы под такой же процент, как в Европе или в Америке, не будет никакого роста цен», — заявил Дерипаска.
По его словам, необходимы серьёзные вложения в инфраструктуру, логистику, хранение, чтобы убрать потери и повысить эффективность переработки.
Миллиардер полагает, что тогда предложение будет значительно превышать спрос, особенно в «зажиточных» регионах, и не будет никаких проблем с ценами.
Ранее президент Владимир Путин потребовал в течение недели принять меры для прекращения роста цен на продукты.