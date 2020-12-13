Путин раскритиковал главу Минэкономразвития за «эксперименты» с ценами

Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам 9 декабря раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания.

Глава государства обратил внимание в том числе на рост цен на сахар в течение нескольких месяцев.

«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растёт, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, — а вы мне сказки рассказываете здесь», — сказал президент, отвечая на доклад Решетникова.

Кадры совещания были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин также задал министру вопрос, что он предлагает делать в ситуации с ценами на подсолнечное масло.

«На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять?» — цитирует российского лидера ТАСС.

Также президент призвал российское правительство разобраться с ростом цен на продукты в течение недели.

12 декабря российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом и реагированием на изменение потребительских цен на социально значимые товары.

Как отмечали в правительстве, для сдерживания роста цен на продукты будут подписаны четырёхсторонние соглашения между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом.