Путин раскритиковал главу Минэкономразвития за «эксперименты» с ценами

Короткая ссылка
RT
Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам 9 декабря раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания.
Путин раскритиковал главу Минэкономразвития за «эксперименты» с ценами
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Глава государства обратил внимание в том числе на рост цен на сахар в течение нескольких месяцев.

«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растёт, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, — а вы мне сказки рассказываете здесь», — сказал президент, отвечая на доклад Решетникова.

Кадры совещания были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин также задал министру вопрос, что он предлагает делать в ситуации с ценами на подсолнечное масло.

«На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять?» — цитирует российского лидера ТАСС.

Также президент призвал российское правительство разобраться с ростом цен на продукты в течение недели.

12 декабря российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом и реагированием на изменение потребительских цен на социально значимые товары.

Как отмечали в правительстве, для сдерживания роста цен на продукты будут подписаны четырёхсторонние соглашения между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить