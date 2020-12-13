Путин призвал кабмин за неделю разобраться с ростом цен на продукты

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря призвал российское правительство разобраться с ростом цен на продукты в течение недели. Запись соответствующей встречи была показана 13 декабря в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом и реагированием на изменение потребительских цен на социально значимые товары.