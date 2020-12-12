Мишустин утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами
- РИА Новости
В состав группы вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, руководитель ФНС Даниил Егоров, руководитель ФАС Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и глава Росстата Павел Малков.
Также в рабочей группе состоят помощник председателя правительства Игорь Артемьев, заместитель руководителя аппарата правительства Алексей Уваров и директор департамента экономического развития и финансов правительства Василий Толоко.
9 декабря президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что подорожание не связано с пандемией коронавируса.
Генпрокуратура поручила провести в российских регионах проверку по факту роста цен на базовые продукты питания.
Для сдерживания роста цен Мишустин дал ряд поручений.