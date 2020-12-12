Мишустин утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами

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Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом и реагированием на изменение потребительских цен на социально значимые товары.
Мишустин утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами
  • РИА Новости

В состав группы вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, руководитель ФНС Даниил Егоров, руководитель ФАС Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и глава Росстата Павел Малков.

Также в рабочей группе состоят помощник председателя правительства Игорь Артемьев, заместитель руководителя аппарата правительства Алексей Уваров и директор департамента экономического развития и финансов правительства Василий Толоко.

9 декабря президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что подорожание не связано с пандемией коронавируса.

Генпрокуратура поручила провести в российских регионах проверку по факту роста цен на базовые продукты питания.

Для сдерживания роста цен Мишустин дал ряд поручений.

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