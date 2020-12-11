Генпрокуратура организовала проверку по фактам роста цен на продукты

Генеральная прокуратура России поручила провести в российских регионах проверку по факту роста цен на базовые продукты питания.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, зафиксирован необоснованный рост цен на базовые продукты питания. В том числе сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%, мука — на 12,9%, а хлеб — на 6,3%.

«С учётом этого прокурорам субъектов России поручено во взаимодействии с антимонопольными органами активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости», — заявили в ведомстве.

Прокурорам в случае выявления нарушений поручено действовать «решительно и принципиально», а также «жёстко пресекать картельные сговоры».

9 декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что рост цен на базовые продукты питания не связан с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить необходимые нормативно-правовые акты по нормализации цен на продукты питания к утру 14 декабря.