Мишустин дал поручения по сдерживанию цен на продукты
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Так, Федеральная антимонопольная служба в течение суток должна представить в Министерство сельского хозяйства предложения по параметрам сдерживания.
К 14 декабря Минэкономразвития и Минсельхоз обязаны внести в кабмин проекты конкретных нормативных актов.
Также принято решение создать систему мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учётом данных Росстата и Федеральной налоговой службы.
Для контроля будет задействована система онлайн-касс, которые в реальном времени передают данные в налоговые органы.
Ранее Генеральная прокуратура поручила провести в российских регионах проверку по факту роста цен на базовые продукты питания.
9 декабря президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что подорожание не связано с пандемией коронавируса.