Мишустин дал поручения по сдерживанию цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений по сдерживанию роста цен на продукты, сообщила пресс-служба правительства.

Так, Федеральная антимонопольная служба в течение суток должна представить в Министерство сельского хозяйства предложения по параметрам сдерживания.

К 14 декабря Минэкономразвития и Минсельхоз обязаны внести в кабмин проекты конкретных нормативных актов.

Также принято решение создать систему мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учётом данных Росстата и Федеральной налоговой службы.

Для контроля будет задействована система онлайн-касс, которые в реальном времени передают данные в налоговые органы.

Ранее Генеральная прокуратура поручила провести в российских регионах проверку по факту роста цен на базовые продукты питания.

9 декабря президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что подорожание не связано с пандемией коронавируса.