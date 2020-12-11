Мишустин дал поручения по сдерживанию цен на продукты

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений по сдерживанию роста цен на продукты, сообщила пресс-служба правительства.
Мишустин дал поручения по сдерживанию цен на продукты
  • © РИА Новости

Так, Федеральная антимонопольная служба в течение суток должна представить в Министерство сельского хозяйства предложения по параметрам сдерживания.

К 14 декабря Минэкономразвития и Минсельхоз обязаны внести в кабмин проекты конкретных нормативных актов.

Также принято решение создать систему мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учётом данных Росстата и Федеральной налоговой службы.

Для контроля будет задействована система онлайн-касс, которые в реальном времени передают данные в налоговые органы.

Ранее Генеральная прокуратура поручила провести в российских регионах проверку по факту роста цен на базовые продукты питания.

9 декабря президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что подорожание не связано с пандемией коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить