Мишустин поручил за сутки проработать соглашения о сдерживании цен
- РИА Новости
Предложения по содержанию соглашений и конкретным параметрам ФАС должна предоставить в Минсельхоз в течение суток.
«К 14 декабря Минэкономразвития и Минсельхоз обязаны внести в правительство проекты конкретных нормативных актов», — говорится в сообщении кабмина.
За ситуацией с ценами на продукты премьер-министр Михаил Мишустин будет следить лично.
Ранее Мишустин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом и реагированием на изменение потребительских цен на социально значимые товары.