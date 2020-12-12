Мишустин поручил за сутки проработать соглашения о сдерживании цен

Четырёхсторонние соглашения будут подписаны между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом для сдерживания роста цен на продукты. Об этом сообщили в российском правительстве.

Предложения по содержанию соглашений и конкретным параметрам ФАС должна предоставить в Минсельхоз в течение суток.

«К 14 декабря Минэкономразвития и Минсельхоз обязаны внести в правительство проекты конкретных нормативных актов», — говорится в сообщении кабмина.

За ситуацией с ценами на продукты премьер-министр Михаил Мишустин будет следить лично.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом и реагированием на изменение потребительских цен на социально значимые товары.