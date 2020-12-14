«Известия»: с января цены на сахар и подсолнечное масло могут заморозить на три месяца
Об этом информирует газета «Известиям» со ссылкой на двух источников, участвующих в совещаниях по стабилизации цен.
Как сообщает издание, в Москве некоторые торговые сети снизили стоимость продуктов сразу после совещания 9 декабря, на котором российский лидер Владимир Путин заявил, что реально располагаемые доходы граждан упали на 4,3%, а цены, к примеру, на сахар выросли на 71%.
9 декабря Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что подорожание не связано с пандемией коронавируса.
Генпрокуратура поручила провести в российских регионах проверку по факту роста цен на базовые продукты питания.
Позднее российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом и реагированием на изменение потребительских цен на социально значимые товары.