«Известия»: с января цены на сахар и подсолнечное масло могут заморозить на три месяца

Ведомства предложат российскому правительству зафиксировать верхние пределы цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января и до 1 апреля.

Об этом информирует газета «Известиям» со ссылкой на двух источников, участвующих в совещаниях по стабилизации цен.

Как сообщает издание, в Москве некоторые торговые сети снизили стоимость продуктов сразу после совещания 9 декабря, на котором российский лидер Владимир Путин заявил, что реально располагаемые доходы граждан упали на 4,3%, а цены, к примеру, на сахар выросли на 71%.

9 декабря Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что подорожание не связано с пандемией коронавируса.

Генпрокуратура поручила провести в российских регионах проверку по факту роста цен на базовые продукты питания.

Позднее российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом и реагированием на изменение потребительских цен на социально значимые товары.