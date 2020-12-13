Путин назвал недопустимым рост цен на макароны при «таких урожаях»

Рост цен на макаронные изделия в России при имеющихся урожаях недопустим, заявил российский президент Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам 9 декабря.

Как отметил глава государства, повышение цен на макароны, сахар и муку связано с экономическими причинами, а не с пандемией и уровнем производства.

Он потребовал от властей реагировать на такие ситуации своевременно. Фрагменты совещания были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин подчеркнул, что цены на «макаронные изделия выросли на 10,5% и продолжают подрастать».

«Ну это недопустимо! При таких урожаях! То же самое и по сахару. Да, он снизился. Но вы же сами сказали, что достаточен для внутреннего потребления. Ну и потребляйте внутри!» — цитирует президента ТАСС.

Он напомнил, что россияне в большинстве покупают макароны «не итальянского производства, а нашего».

«Наши граждане в большинстве своём (в Москве и в Петербурге — там, конечно, заказывают болоньезе)… У нас народ попроще и едят макароны по-флотски», — сказал он.

Путин добавил, что «рынок труда напрягается, количество безработных увеличивается, доходы падают, а цены на такие товары растут вне всякой связи с пандемией и производством».

«Послушайте, я прошу вас повнимательнее к этому относиться», — обратился Путин к участникам совещания.

Кроме того, президент раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания.