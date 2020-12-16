ФАС будет проводить внеплановые проверки цен на продукты

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что подготовила и согласовала нормативно-правовые документы, которые направлены на снижение цен на отдельные социально значимые виды продуктов.
ФАС будет проводить внеплановые проверки цен на продукты
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Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что территориальные органы ФАС и центральный аппарат собирают и обрабатывают данные и обращения граждан по динамике цен на такие продукты питания.

В ФАС рассказали, что подготовлен план действий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен, в том числе проведение внеплановых проверок и возбуждение дел о нарушении законодательства.

Также сообщается, что обеспечено взаимодействие с прокуратурой для совместного выявления и пресечения нарушений законодательства при установлении цен на отдельные виды продуктов питания.

Ранее заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что фиксированные цены на масло и сахар вводятся во всех регионах России в пределах Урала. По его словам, для Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера будут введены корректирующие коэффициенты.

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановления для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. 

Перед этим российский лидер Владимир Путин назвал недопустимым рост цен на продукты и потребовал оперативно реагировать.

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