В Минпромторге рассказали, где вводятся фиксированные цены на сахар и масло

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Фиксированные цены на масло и сахар вводятся во всех регионах России в пределах Урала. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, для Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера будут введены корректирующие коэффициенты.
В Минпромторге рассказали, где вводятся фиксированные цены на сахар и масло
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

«Фиксированные цены, о которых мы уже неоднократно говорили, вводятся до Урала, включая Урал. Дальше для регионов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера будут введены поправочные коэффициенты», — сказал он.

Как пояснил Евтухов, это связано с тем, что в этих регионах «достаточно дорогая логистика».

«И плечо доставки, оно от производителей и сахара, и масла достаточно большое», — добавил он.

Ранее премьер Михаил Мишустин подписал постановления для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. 

Перед этим российский лидер Владимир Путин назвал недопустимым рост цен на продукты и потребовал оперативно реагировать.

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