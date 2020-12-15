В Минпромторге рассказали, где вводятся фиксированные цены на сахар и масло
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«Фиксированные цены, о которых мы уже неоднократно говорили, вводятся до Урала, включая Урал. Дальше для регионов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера будут введены поправочные коэффициенты», — сказал он.
Как пояснил Евтухов, это связано с тем, что в этих регионах «достаточно дорогая логистика».
«И плечо доставки, оно от производителей и сахара, и масла достаточно большое», — добавил он.
Ранее премьер Михаил Мишустин подписал постановления для стабилизации ситуации на рынке продовольствия.
Перед этим российский лидер Владимир Путин назвал недопустимым рост цен на продукты и потребовал оперативно реагировать.