В ХМАО рассказали о мерах поддержки малообеспеченных семей

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В ХМАО рассказали о мерах поддержки малообеспеченных многодетных семей: будет увеличен размер ежемесячной выплаты.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные информационно-аналитического управления Думы ХМАО.

«Рассчитывать на такую поддержку государства могут только те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума», — цитирует издание сообщение думы.

Теперь данная выплата будет равна прожиточному минимуму для детей, установленному в Югре. С 2021 года она вырастет с 14 721 до 16 306 рублей.

Ранее в беседе с Newinform член Совфеда Анатолий Артамонов прокомментировал сообщение о том, что Минтруд предлагает с 1 января 2021 года установить минимальный размер оплаты труда в России в размере 12 792 рублей.

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