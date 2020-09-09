Во Владимирской области задержан напавший на девочку грабитель

В городе Вязники Владимирской области задержан мужчина, совершивший нападение на 14-летнюю школьницу.

Об этом пишет tv-mig.ru.

Сообщается, что 14-летняя школьница шла в гости к подруге. По дороге к ней подошёл мужчина и, приставив нож к горлу, потребовал деньги. Однако девочка оказала противодействие преступнику и не только сумела вырваться, но и сфотографировала обидчика.

«Будучи в гостях, потерпевшая всё рассказала маме своей подруги. Женщина позвонила в полицию и передала для поиска преступника снимки, сделанные девочкой. Сотрудники полиции нашли нападавшего по фотографии и задержали», — рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области Мария Серова.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.