В Татарстане рассказали о планах по вакцинации от гриппа

Вакцинацию населения от гриппа в Татарстане начнут в августе, заявил министр здравоохранения региона Марат Садыков.

Об этом сообщает Inkazan.ru.

Как рассказал Садыков, в республике планируют привить более 60% граждан, из которых 70% должны находиться в зоне риска. Речь идёт о старшем поколении и детях с рисками по определённым заболеваниям.

По словам министра, осенью прогнозируется прирост заболеваний респираторными вирусными инфекциями, в том числе гриппом.

Ранее депутат Госдумы доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.