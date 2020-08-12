Ефремов может пропустить заседание суда из-за проблем со здоровьем

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Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил, что врачи в ближайшее время решат вопрос о возможности участия его подзащитного в заседании суда.
Ефремов может пропустить заседание суда из-за проблем со здоровьем
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Ночью мы были у него, но в палату нас не пустили. Утром в среду (12 августа. — RT) они проведут консилиум и решат, может ли он участвовать в сегодняшнем заседании», — сказал агентству ТАСС юрист.

Адвокат добавил, что до сих пор ничего не знает о диагнозе Ефремова.

Ранее сообщалось, что Ефремову вызвали в суд скорую помощь. Позднее стало известно, что врачи приняли решение о госпитализации актёра. Пашаев заявлял, что артиста увозили в бессознательном состоянии.

8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице. 

Специалисты установили, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позже прокуратура сообщила, что в его крови нашли ещё и наркотики.

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