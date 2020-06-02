В Хакасии за сутки выявили 35 новых случаев коронавируса

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В Хакасии за сутки выявили 35 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава региона Валентин Коновалов.

«Всего в регионе зафиксировано 1020 случаев заболевания COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 1486 человек, из них 17 — в обсерваторе. Получает лечение 471 человек (28 — тяжёлая степень, четыре — на искусственной вентиляции лёгких)», — сообщил Коновалов.

Он также сообщил, что ещё «18 пациентов с диагнозом COVID-19 прошли лечение и выздоровели в Хакасии», общее число выздоровевших — 539.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия прошла острый этап подъёма ситуации с коронавирусной инфекцией. 

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