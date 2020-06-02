В Бурятии за сутки выявили 23 новых случая коронавируса

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В Бурятии за сутки выявили 23 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
В Бурятии за сутки выявили 23 новых случая коронавируса
  • Reuters

«В Бурятии получают лечение 672 человека с коронавирусной инфекцией. По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8:00 2 июня зарегистрировано 1587 (+24) лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что всего в регионе вылечились 905 человек, скончались десять пациентов. 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия прошла острый этап подъёма ситуации с коронавирусной инфекцией. 

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