В Бурятии за сутки выявили 23 новых случая коронавируса
- Reuters
«В Бурятии получают лечение 672 человека с коронавирусной инфекцией. По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8:00 2 июня зарегистрировано 1587 (+24) лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что всего в регионе вылечились 905 человек, скончались десять пациентов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия прошла острый этап подъёма ситуации с коронавирусной инфекцией.