Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодёжных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после размещения в соцсетях комментария об оказании помощи семьям с детьми. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу администрации района.

«Была проведена проверка в связи с опубликованным комментарием, принято решение об отстранении Бузовчук от должности», — говорится в сообщении.

Портал ИА «Регион 64» со ссылкой на исполняющего обязанности главы района Алексея Стрельникова пишет, что чиновница будет «уволена по инициативе работодателя».

«Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше дают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали!» — приводится пост девушки.

Как уточняет ТАСС, речь идёт о комментарии в одной из групп в соцсети «ВКонтакте», который оставил пользователь под ником Лидия Прозорова, на странице которого размещены фотографии Бузовчук.

11 мая российский лидер Владимир Путин заявил, что с 1 июня должна быть произведена выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье с 3 до 15 лет включительно.

Позднее в Минкомсвязи заявили о запуске сервиса для оформления такой выплаты на сайте госуслуг.