Право выплат на детей до трёх лет получат дополнительно почти 1,7 млн семей

Родители почти 1,7 млн детей в России смогут получить дополнительные выплаты на детей до трёх лет, на эти нужды будет направлено около 25 млрд рублей.

«Дополнительную поддержку смогут получить семьи, в которых единственный ребёнок родился до 1 января 2020 года и не достиг трёхлетнего возраста. Всего в России почти 1,7 млн таких детей. На помощь их родителям будет направлено почти 25 млрд рублей», — приводит РИА Новости слова министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

В Минтруде уточнили, что раньше на данные выплаты действовало ограничение: получить их могли только те семьи, которые имеют право на материнский капитал.

Теперь выплаты в общей сложности могут быть назначены почти на 5 млн детей до трёх лет.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.