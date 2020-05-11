Право выплат на детей до трёх лет получат дополнительно почти 1,7 млн семей

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Родители почти 1,7 млн детей в России смогут получить дополнительные выплаты на детей до трёх лет, на эти нужды будет направлено около 25 млрд рублей.
Право выплат на детей до трёх лет получат дополнительно почти 1,7 млн семей
  • РИА Новости

«Дополнительную поддержку смогут получить семьи, в которых единственный ребёнок родился до 1 января 2020 года и не достиг трёхлетнего возраста. Всего в России почти 1,7 млн таких детей. На помощь их родителям будет направлено почти 25 млрд рублей», — приводит РИА Новости слова министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

В Минтруде уточнили, что раньше на данные выплаты действовало ограничение: получить их могли только те семьи, которые имеют право на материнский капитал.

Теперь выплаты в общей сложности могут быть назначены почти на 5 млн детей до трёх лет. 

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

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