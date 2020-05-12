Более 500 тысяч заявок на новые выплаты на детей подано в России

Короткая ссылка
Более 500 тыс. заявок на получение единовременных пособий на детей в размере 10 тыс. рублей подано по состоянию на 19:00 через сервис, запущенный по адресу posobie16.gosuslugi.ru. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкомсвязи.
Более 500 тысяч заявок на новые выплаты на детей подано в России
  • РИА Новости

Там отметили, что ведомство запустило интерактивную форму для оформления выплаты на детей от трёх до 16 лет и обновило форму выплаты на детей до трёх лет, чтобы «гражданам было проще подавать заявки, не выходя из дома».

«С момента запуска форм на портале уже подано более 500 тыс. заявок на детей от трёх до 16 лет и более 110 тыс. заявок на выплаты детям до трёх лет», — говорится в сообщении.

Ранее в Минкомсвязи заявили о запуске сервиса для оформления единовременной выплаты на детей в размере 10 тыс. рублей на сайте госуслуг.

11 мая российский лидер Владимир Путин заявил, что с 1 июня должна быть произведена выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье с 3 до 15 лет включительно

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить