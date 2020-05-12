Более 500 тысяч заявок на новые выплаты на детей подано в России

Более 500 тыс. заявок на получение единовременных пособий на детей в размере 10 тыс. рублей подано по состоянию на 19:00 через сервис, запущенный по адресу posobie16.gosuslugi.ru. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкомсвязи.

Там отметили, что ведомство запустило интерактивную форму для оформления выплаты на детей от трёх до 16 лет и обновило форму выплаты на детей до трёх лет, чтобы «гражданам было проще подавать заявки, не выходя из дома».

«С момента запуска форм на портале уже подано более 500 тыс. заявок на детей от трёх до 16 лет и более 110 тыс. заявок на выплаты детям до трёх лет», — говорится в сообщении.

Ранее в Минкомсвязи заявили о запуске сервиса для оформления единовременной выплаты на детей в размере 10 тыс. рублей на сайте госуслуг.

11 мая российский лидер Владимир Путин заявил, что с 1 июня должна быть произведена выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье с 3 до 15 лет включительно.