Сервис для оформления выплаты на детей запущен на странице госуслуг
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«Россияне могут подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет по адресу posobie16.gosuslugi.ru», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Минкомсвязь.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что с 1 июня должна быть произведена выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье с 3 до 16 лет включительно.
Позднее правительство утвердило выплаты для семей с детьми.
Право выплат на детей до трёх лет получат дополнительно почти 1,7 млн семей.
В конце марта Путин в обращении к гражданам в связи с распространением коронавируса заявил, что семьям, имеющим право на маткапитал, предлагается в ближайшие три месяца выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка до трёх лет.