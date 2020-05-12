Сервис для оформления выплаты на детей запущен на странице госуслуг

Сервис для оформления единовременной выплаты в России на детей в размере 10 тыс. рублей запущен на сайте госуслуг.

«Россияне могут подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет по адресу posobie16.gosuslugi.ru», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Минкомсвязь.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что с 1 июня должна быть произведена выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семье с 3 до 16 лет включительно.

Позднее правительство утвердило выплаты для семей с детьми.

Право выплат на детей до трёх лет получат дополнительно почти 1,7 млн семей.

В конце марта Путин в обращении к гражданам в связи с распространением коронавируса заявил, что семьям, имеющим право на маткапитал, предлагается в ближайшие три месяца выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка до трёх лет.