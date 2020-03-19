РЖД сохранит только два транзитных поезда в Калининград

РЖД сохранит курсирование только двух транзитных поездов между Калининградом и другими городами России через территорию Литвы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«В соответствии с нотой Министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощённого транзита для железнодорожного транспорта, вступающих в силу с 19 марта 2020 года, через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.

Речь идёт о поездах Москва — Калининград и Санкт-Петербург — Калининград.

Поезд из Адлера в Калининград отменён.

Ранее прекратили курсировать поезда из России в Китай, КНДР, Монголию, по европейским направлениям — в Ниццу, Прагу, Варшаву, Берлин, Париж, Ригу, а также на Украину, в Молдавию и Азербайджан.

Кроме того, РЖД приостановила курсирование пассажирских поездов между Россией и Белоруссией, за исключением основных маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга.

19 марта стало известно, что РЖД отменяет движение пассажирских поездов в сообщении с Эстонией из-за распространения коронавируса. Таким образом, полностью прекращается курсирование прямых рейсов между Россией и странами Европы.