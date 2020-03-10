РЖД приостанавливает курсирование поездов между Россией и Монголией

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РЖД приостанавливает с 10 марта курсирование поездов курсирование пассажирских поездов между Россией и Монголией из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РЖД приостанавливает курсирование поездов между Россией и Монголией
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Таким образом, приостанавливается курсирование поезда № 5/6 Улан-Батор — Москва формирования АО «УБЖД», а также поезда № 305/306 формирования АО «ФПК» и АО «УБЖД». О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — сообщили в пресс-службе перевозчика.

Ранее в Минтрансе сообщили, что поезд Москва — Ницца временно прекращает курсировать из-за коронавируса.

В РЖД уточнили, что выполнение рейса Москва — Ницца — Москва временно приостановлено с 5 марта.

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