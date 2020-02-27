Пассажиры поезда из Москвы в Ниццу смогут вернуть билеты без сборов

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Пассажиры смогут вернуть неиспользованные билеты на поезд Москва — Ницца — Москва без сборов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на РЖД.
Пассажиры поезда из Москвы в Ниццу смогут вернуть билеты без сборов
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Неиспользованные проездные документы в отменённые поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов», — заявили в компании.

Указывается, что поезд Москва — Ницца — Москва временно прекращает курсирование с 5 марта.

Ранее в Минтрансе России сообщили, что поезд Москва — Ницца с 4 марта временно прекращает курсировать из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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