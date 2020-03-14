Отменено курсирование ряда поездов из Москвы в Берлин и Париж

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РЖД отменяет курсирование поездов сообщением Москва — Берлин и Москва — Париж в связи с решением Польши закрыть железнодорожное движение через страну на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Отменено курсирование ряда поездов из Москвы в Берлин и Париж
  • Pixabay

Как уточняет пресс-служба российской компании, отменены поезда Москва — Берлин и Берлин — Москва с отправлением 15 и 16 марта соответственно, а также поезда Москва — Париж и Париж — Москва с отправлением 17 и 19 марта соответственно.

При этом поезд №441/14 Берлин — Москва отправится сегодня, 14 марта, в соответствии с расписанием.

«Неиспользованные проездные документы в отменённые поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета», — добавили в РЖД.

Кроме того,электронные билеты также можно будет сдать на ресурсах их приобретения.

С 5 марта временно прекращено курсирование поезда Москва — Ницца — Москва из-за коронавируса.

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