Отменено курсирование ряда поездов из Москвы в Берлин и Париж
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Как уточняет пресс-служба российской компании, отменены поезда Москва — Берлин и Берлин — Москва с отправлением 15 и 16 марта соответственно, а также поезда Москва — Париж и Париж — Москва с отправлением 17 и 19 марта соответственно.
При этом поезд №441/14 Берлин — Москва отправится сегодня, 14 марта, в соответствии с расписанием.
«Неиспользованные проездные документы в отменённые поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета», — добавили в РЖД.
Кроме того,электронные билеты также можно будет сдать на ресурсах их приобретения.
С 5 марта временно прекращено курсирование поезда Москва — Ницца — Москва из-за коронавируса.