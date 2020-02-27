РЖД не отменит поезда из Москвы в Париж и Берлин

Холдинг «РЖД» не планирует отмену пассажирских поездов из Москвы в Париж и Берлин и обратно на фоне ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

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РИА Новости

«Ограничения железнодорожного сообщения не распространяются на рейсы других международных поездов, связывающих Москву с Парижем или Берлином. Данные поезда продолжат курсирование», — цитирует сообщение компании РИА Новости. Ранее в Минтрансе сообщили, что поезд Москва — Ницца временно прекращает курсировать из-за коронавируса. В РЖД уточнили, что выполнение рейса Москва — Ницца — Москва будет временно приостановлено с 5 марта. Пассажиры смогут вернуть неиспользованные проездные документы на этот рейс без взимания дополнительных плат и сборов.