РЖД не отменит поезда из Москвы в Париж и Берлин
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- РИА Новости
«Ограничения железнодорожного сообщения не распространяются на рейсы других международных поездов, связывающих Москву с Парижем или Берлином. Данные поезда продолжат курсирование», — цитирует сообщение компании РИА Новости.
Ранее в Минтрансе сообщили, что поезд Москва — Ницца временно прекращает курсировать из-за коронавируса.
В РЖД уточнили, что выполнение рейса Москва — Ницца — Москва будет временно приостановлено с 5 марта.
Пассажиры смогут вернуть неиспользованные проездные документы на этот рейс без взимания дополнительных плат и сборов.